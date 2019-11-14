البرلمان الجزائري يقر الموازنة العامة للدولة لـ 2020

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري الغرفة الثانية في البرلمان اليوم الخميس بالأغلبية، على قانون المالية 2020 الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال جلسة علنية للمجلس عقدت برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس وبحضور عدد من الوزراء. شنين رئيس المجلس وبحضور عدد من الوزراء.

وقال محمد لوكال وزير المالية الجزائري - في كلمته خلال الجلسة عقب المصادقة على مشروع القانون "إن قانون المالية أبقى على الدعم، وحماية الشرائح الهشة". مشروع القانون "إن قانون المالية أبقى على الدعم، وحماية الشرائح الهشة".

وأكد تشجيع المبادرات والمشاريع التي تخلق قيمة مضافه للاقتصاد وتوفر فرص عمل، موضحا أن هدف الحكومة يكمن في تحقيق التوازنات الكبرى، خاصة ما تعلق بالتحصيل الجبائي.

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