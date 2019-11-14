10 صور توضح الدمار على غزة بعد الغارات الإسرائيلية

أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس انتهاء العملية العسكرية ضد حركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، مطلقا عليها اسم "الحزام الأسود".

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه "دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل قليل بعد استكمال خطة الحزام الأسود التي تمكن فيها من تحقيق كامل أهدافها وتوجيه ضربة مؤلمة لمنظمة

الجهاد".

وقد استشهد 32 فلسطينيًا ثلثهم على الأقل من المدنيين في حين تسببت مئات الصواريخ التي أطلقها نشطاء فلسطينيون في إصابة الحياة بالشلل في أنحاء كثيرة من جنوب إسرائيل. وظلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة بعيدة عن القتال

الأخير.

العملية العسكرية بدأت باغتيال القيادي في حركة الجهاد بهاء أبو العطا، في قصف استهدف منزله شرقي مدينة غزة، فجر الثلاثاء، وقتلت في الغارة أيضا زوجته.

وأعلن الجيش الأحتلال تمكن من استهدف 25 ناشطا فلسطينيا في خلايا إطلاق القذائف الصاروخية، أثناء إطلاقهم القذائف أو استعدادهم لإطلاقها"، مشيرا إلى استهداف مجمعات عسكرية فوق الأرض تابعة لحركة الجهاد.

ونقدم إليكم أثار الدمار التي أحدثه الجيش الإسرائيلي على قطاع عزة.

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