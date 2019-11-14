رئيس الوزراء الأردني يؤكد متانة علاقات بلاده مع روسيا

أكد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عمر الرزاز، متانة العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن وروسيا والتي تحظى بدعم واهتمام البلدين.
أهمية ملف تعزيز التبادل التجاري البيني والتعاون الزراعي وتبادل المنتجات الزراعية بين البلدين.
وأشار رئيس الوزراء - خلال استقباله اليوم الخميس وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - إلى حرص بلاده على تعزيز علاقاته الثنائية مع الجانب الروسي في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والزراعية والثقافية، لافتا إلى
البلدان العام الماضي بمرور 55 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
من جهته أكد وزير الزراعة الروسي، الذي يزور المملكة لترؤس الجانب الروسي في اجتماعات اللجنة الحكومية الأردنية الروسية المشتركة - أن العلاقات الأردنية الروسية تشهد تطورا كبيرا في عديد المجالات، حيث احتفل
وأشار إلى اهتمام روسيا برفع مستوى التبادلات التجارية والزراعة، وتوسيع قائمة المنتجات المستوردة والمصدرة بين الجانبين، منوها لبعض المؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها في مجال المبادلات التجارية بين البلدين، والتي وصلت إلى 600 مليون دولار العام الماضي.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على إعادة تفعيل الاتفاقية الزراعية الموقعة بين الجانبين في وقت سابق لما لها من دور في تعزيز عملية تبادل السلع الزراعية.
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