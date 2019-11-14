غزة تشيع ضحايا الغارات الإسرائيلية

شيع أهالي غزة، اليوم الخميس، جثامين قتلى القصف الإسرائيلي على القطاع، الذي بلغ عددهم 34 (بينهم 6 أطفال و3 نساء).
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن ضحايا القصف الإسرائيليالذي استهدف منزلا يعود لعائلة السواركة بدير البلح فجر اليوم (قبيل وقف إطلاق النار) وصل إلى 8 قتلى، فيما أصيب أكثر من 12 آخرين، ليصبح بذلك عدد القتلى الإجمالي من يوم الثلاثاء إلى فجر يوم الخميس 34 شخصا و111 مصابا.
ويأتي التصعيد في قطاع غزة بعد اغتيال القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.
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