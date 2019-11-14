فنلندا: إعادة فتح سفارتها في العراق بعد غياب 30 عامًا

أعلنت فنلندا إعادة فتح مكتب سفارتها بالعراق، وذلك في خطوة لإعادة بناء العلاقات الثنائية وتعزيز التجارة بين البلدين بعد غياب دام لمدة 30 عامًا.
الجديد غدًا /الجمعة/ - قال: "إن بلاده كانت قد علقت العلاقات الدبلوماسية مع العراق مع نشوب حرب الخليج في مطلع عام 1991".
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الخميس، أن السفير الفنلندي فيسا هاكينين - الذي من المقرر أن يستلم منصبه
أفراد بشكل مبدأي، كما سيكون مقر السفارة في ذات المبنى الذي تتواجد فيه السفارة السويدية في العاصمة "بغداد" .
وأضافت الشبكة أن السفارة الفنلندية ستبدأ بمباشرة عملها بمعاونة طاقم دبلوماسي مكون من 4
يذكر أن ملف إعادة توطين آلاف العراقيين الذين يعيشون بشكل غير شرعي في فنلندا يعد شائكًا بين البلدين؛ حيث كانت هلسنكي قد رفضت طلبات لجوئهم، كما كان قد وصل إلى فنلندا نحو 20 ألف مهاجر عراقي في عام 2015.
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