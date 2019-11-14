الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسئول الصواريخ بـ"الجهاد الإسلامي"

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل قيادي بارز آخر في "حركة الجهاد" جراء غاراته على قطاع غزة الليلة الماضية.

وذكر المتحدث الناطق باللغة العربية، باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس، أن قائد وحدة الصواريخ في "لواء الوسطى" التابع

للحركة، رسمي أبو ملحوس، قتل بغارة إسرائيلية نفذت على مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأكد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن رسمي أبو ملحوس وخمسة من أفراد عائلته، بينهم طفل واحد، قتلوا جراء

استهداف إسرائيل لمنزلهم جنوب دير البلح.

وجاء ذلك ضمن إطار غارات الطيران الإسرائيلي، على قطاع غزة التي اغتيل خلالها القيادي في "سرايا القدس" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، يوم الثلاثاء الماضي.

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قائمة تضم أسماء بعض أفراد "الجهاد الإسلامي" الآخرين الذين قالت تل أبيب إنهم استهدفوا ضمن إطار العملية.