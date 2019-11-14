أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 14/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || الهند والصين تتفقان على إجراء محادثات حول العجز التجاري

في غضون عشرة أيام من انسحاب الهند من الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تقودها الصين، اتفقت الهند والصين على أن اجتماعًا رفيع المستوى حول العجز التجاري بين الهند والصين يجب أن يتم في أقرب وقت ممكن. آخر الأخبار العاجلة في العالم || الرئيس اللبناني يعلن موعد تشكيل الحكومة Advertisements

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه يأمل في إمكانية ولادة الحكومة خلال الايام المقبلة بعد إزالة العقبات أمام التكليف والتأليف. أخبار عالمية عاجلة اليوم || روسيا تبدأ في إنشاء قاعدة هليكوبتر بمدينة القامشلي السورية

بدأت روسيا، اليوم الخميس، في إنشاء قاعدة هليكوبتر بمدينة القامشلي بشمال سوريا. وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن القاعدة الجديدة ستحميها أنظمة صواريخ سطح/جو، وتم نشر ثلاث طائرات هليكوبتر هناك بالفعل، حسبما نقلت وكالة "تاس" للأنباء.

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