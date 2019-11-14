كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس اللبناني يعلن موعد تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه يأمل في إمكانية ولادة الحكومة خلال الايام المقبلة بعد إزالة العقبات أمام التكليف والتأليف.

وأضاف الرئيس عون، عبر "تويتر"، أن "المطالب التي رفعها المعتصمون في الساحات هي موضع متابعة وستكون من أول أهداف الحكومة العتيدة التي نعمل لتتشكل في القريب العاجل".

وتابع: "التعاطي مع المستجدات يتم انطلاقا من المصلحة الوطنية التي تقتضي تعاونا مع الجميع للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة".

وقد أفادت مصادر لبنانية، بإعادة فتح الطرق الرئيسية حول لبنان بعد إغلاق يومين بسبب مقابلة تلفزيونية مع الرئيس عون دعا فيها المحتجين للعودة إلى منازلهم. وساد جو من الغضب مع مقتل الناشط علاء أبو فخر، والذي جرى تشييعه جثمانه اليوم في الشويفات، وسط حضور شعبي كبير على أن يقيم له المتظاهرون مراسم شكلية في ساحة الشهداء مساء اليوم الخميس.

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والجدير بالذكر، علاء هو أول قتيل منذ اندلاع الحراك اللبناني قُتل مساء الثلاثاء، من جراء إطلاق نار على المتظاهرين في منطقة مثلث خلدة.

ودخل الحراك يومه الـ28 للمطالبة بالقضاء على الفساد المستشري وسوء إدارة الطبقة السياسية التي تحكم البلاد منذ ثلاثة عقود.

وغرد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الياس بو صعب معزيا بعلاء أبو فخر عبر "تويتر" بالقول: "أطلب من القضاء العسكري المختص إجراء التحقيق الوافي والسريع بالحادثة الأليمة التي أودت بحياة علاء أمام عائلته ورفاقه وجميع اللبنانيين".