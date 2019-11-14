"جونسون" يعد بإنهاء حالة عدم اليقين "غير المحتملة" حول البريكست

وقال جونسون إن النقاش الدائر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان يشل السياسة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

تم الدعوة الي الانتخابات لإنهاء ثلاث سنوات من الخلاف حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أضعف ثقة المستثمرين في استقرار خامس أكبر اقتصاد في العالم وألحق الضرر بمكانة بريطانيا منذ التصويت في استفتاء عام 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

في رحلة إلى وسط إنجلترا، قال جونسون إنه الوحيد الذي يستطيع كسر الجمود بشأن رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وقال في كلمة ألقاها في بروكسل: "علينا أن ننجز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأنه أفضل شيء لسياستنا ولصحتنا النفسية (و) إنه أفضل شيء بالنسبة للاقتصاد... أصبح عدم اليقين غير محتمل".

وأضاف "هناك الآن موجة مد وجزر من الاستثمارات الجديدة... (الناس) ينتظرون فقط لإلقاء الضوء على خططهم، وإذا أمكننا فقط انهاء البريكست، فيمكننا إنهاء حالة عدم اليقين".

وفي وقت سابق، حث عضو في البرلمان البريطاني، كان قد استقال من حزب العمال المعارض في وقت سابق من هذا العام قائلا انه تم الاستيلاء عليه من قبل المتطرفين ومعادين السامية، الناخبين اليوم الخميس لدعم رئيس الوزراء بوريس جونسون ضد جيريمي كوربين من حزب العمال في انتخابات الشهر المقبل.

وقال إيان أوستن، الذي غادر حزب العمل في (فبراير) للترشح كعضو مستقل في البرلمان، إن كوربين فشل في معالجة معاداة السامية في الحزب وأن سياساته الاقتصادية اليسارية ستعرض الاستثمار والوظائف للخطر.

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علاوة على ذلك، فإن سياسة حزب العمال البريطاني المتمثلة في إعادة التفاوض بسرعة على صفقة الانفصال التي أجرتها بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وطرحها في استفتاء جديد كانت "خيالًا كاملًا".

وصرح أوستن لراديو بي بي سي "أنا لست من المحافظين.. هذا ليس المكان الذي أريد أن أكون فيه.. لن أقول إن بوريس جونسون غير لائق ليكون رئيس وزرائنا بالطريقة التي أقول بها ذلك عن جيريمي كوربين. أعتقد أن لدى البلاد خيارًا كبيرًا، وأعتقد أن جيريمي كوربين غير لائق تمامًا لقيادته ".

قال نائب زعيم حزب العمال توم واتسون يوم الأربعاء، إنه سيتنحى في انتخابات 12 (ديسمبر)، لكنه قال إن هذه الخطوة كانت لأسباب شخصية وليست بسبب الخلافات السياسية بينه وبين كوربين.

قال أوستن، الذي كان والده بالتبني لاجئًا يهوديًا فر من النازيين، إنه لا يمكنه أن يقبل ما قاله عن تصاعد معاداة السامية في حزب العمال تحت حكم كوربين.

وأضاف: "من المؤسف بالنسبة للحزب الذي يتمتع بسجل حافل من الكفاح من أجل المساواة ومعارضة العنصرية، ان يتسمم بالعنصرية المعادية لليهود تحت قيادته".

نفى حزب العمال الاتهامات بمعاداة السامية منذ عام 2016، بعد فترة وجيزة من تنصيب كوربين - وهو ناشط مخضرم في مجال حقوق الفلسطينيين - قائدًا له. قال حزب العمال في يوليو إنه "يعارض بشدة معاداة السامية".

