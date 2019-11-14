كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تقرر إعادة فتح معبر كرم أبوسالم التجاري مع قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إعادة فتح معبر كرم أبوسالم التجاري مع قطاع غزة اعتبارا من الأحد المقبل بعد إغلاق دام 3 أيام، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وأفادت مصادر عبرية وفلسطينية، بأن سلطات الاحتلال، أغلقت معبر كرم أبوسالم الجمعة الماضية بعد التصعيد الذي انتهى بعد جهود مصرية وأممية بإعادة الهدوء ومنع انزلاق الأمور لمواجهة عسكرية واسعة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، اغتيال القيادي البارز"بهاء أبو العطا" أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي بشرق غزة.

واتهم جيش الاحتلال "أبو العطا"، بأنه قاد العمليات ومحاولات استهداف مواطني إسرائيل وجنود جيش الاحتلال بطرق مختلفة، ومن بينها إطلاق قذائف صاروخية وعمليات قنص وطائرات مسيرة وغيرها.

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وأعلن جيش الاحتلال عن تعزيز قواته، واستعداده لعمليات هجومية ودفاعية كثيرة خلال الأيام القادمة.

عقب تلك العملية الاغتيالية، لم تهدأ إسرائيل، فقامت بإغتيال عدد من القادة الجهاديين في غزة ودمشق، وبالأمس أعلنت اغتيال عنصرين من من"سرايا القدس التابعة" لحركة الجهاد شمال قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، أنه شن غارة جوية على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل عنصرين من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد شمال قطاع غزة,

أما في دمشق، فقد استهدف بالأمس صاروخ إسرائيلي مبني سكني بالقرب من السفارة اللبنانية في دمشق، ويقطن بهذا المبنى قيادي بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.