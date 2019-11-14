كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تباشر ببناء قاعدة عسكرية في قرية الحواس التابعة لرأس العين السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إعلام النظام السوري، اليوم الخميس، أن تركيا تباشر ببناء قاعدة عسكرية في قرية الحواس التابعة لرأس العين السورية، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

وبدأ أهالي ريف رأس العين بالعودة إلى المناطق، التي دخلتها وحدات الجيش السوري على الشريط الحدودي مع تركيا وفي ريف رأس العين الشرقي، وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقد دخل الجيش السوري، في وقت سابق من اليوم، حقل "ملا عباس" النفطي التابع لحقول رميلان النفطية في القامشلي شمال شرقي سوريا.

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وتعتبر مناطق الحقل النفطي، واحدة من المناطق التي نفذ فيها الجيش السوري انتشارا اليوم، على الحدود السورية التركية.

وامتدت المساحات، التي سيطر عليها الجيش السوري على محور 60 كم شرق القامشلي، وتضمنت مناطق وقرى كدير غصن وعتبة وتل الحسنات وتل السيد ملا عباس وقحطانية، وكرشامو وتل جهاد وتل خرنوب شرق القامشلي.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قد أعلنت أن وحدات من الجيش السوري بدأت الانتشار في الريف الشرقي لمدينة القامشلي الواقعة على الحدود السورية التركية شمال شرقي سوريا.