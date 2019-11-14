كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونان تكشف حقيقة إعادة مهاجرين عبر الحدود لتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المتحدث باسم الخارجية اليونانية، على التقارير التي تتهم بلاده بإعادة عشرات الآلاف من المهاجرين، إلى تركيا بشكل غير شرعي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، اليوم الخميس، قال المتحدث باسم الخارجية اليونانية، أليكسندروس جينيماتاس،: "لقد نفينا ذلك مراراً، اليونان دولة قانون".

وقد تحدثت مجلة "شبيغل" الألمانية ،عن وثائق للداخلية التركية تفيد بأن اليونان أعادت في فترة الـ 12 شهراً، السابقة للحادي من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ما إجماله 58 ألف و283 مهاجراً إلى تركيا بشكل غير شرعي.

وحسب هذه الوثائق، فإن أكثر الحالات التي تم تسجيلها كانت لمواطنين باكستانيين، حيث بلغ عدد هذه الحالات 16 ألف و435 مهاجرا، في الفترة المذكورة، يليهم مهاجرون من أفغانستان والصومال وبنغلاديش والجزائر، يضاف إليهم أكثر من 4500 مهاجر من سوريا، حسب تقرير المجلة.

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وحسب التقرير، فإن عدد المهاجرين الذين أعادتهم اليونان إلى تركيا بشكل غير شرعي بلغ أكثر من 6500 مهاجر في شهر أكتوبر وحده.

وذكرت المجلة في تقريرها أن الوثائق التركية تشمل أيضاً محاضر مقابلات أجريت مع عدد من هؤلاء المهاجرين وصوراً لهم.

وقالت المجلة إن "هذه المقابلات والصور تظهر مهاجرين أساءت السلطات اليونانية معاملتهم".

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قد اتهم اليونان أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالفعل، بتنفيذ عمليات إعادة غير شرعية للاجئين إلى تركيا، وهو ما ردت عليه حكومة أثينا بالقول: "لقد نفينا هذه الاتهامات آنذاك بالفعل".

وأفادت الخارجية اليونانية قبل 3 أسابيع بأن الاتهامات التركية تهدف فقط لإبعاد الأنظار عن عدم التزام تركيا باتفاقية اللاجئين التي وقعتها أنقرة مع الاتحاد الأوروبي.