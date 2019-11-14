كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| اكتمال "السرج".. إثيوبيا تكشف عن مفاجأة صادمة بشأن سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت إثيوبيا، اليوم الخميس، عن اكتمال مشروع بناء سد السرج، من مشاريع سد النهضة الأثيوبي الكبير، واصفة إياه بـ"علامة فارقة في المشروع بأكمله".

وقال رئيس جهاز التفتيش الفني، على أعمال البناء، جيرما مينجيستو، إن الوجه العلوي للسد، قد اكتمل بالكامل وتم ملءه بأكثر من 14 مليون متر مكعب من الخرسانة، ويغطي هذا الوجه، مساحة تزيد على 330 ألف متر مربع، وطول السد 5.2 كيلومترات ويبلغ متوسط ​​ارتفاعه 50 مترا، وفقا له.

وذكر "جيرما" في تصريحات إلى وكالة الأنباء الإثيوبية، أن الانتهاء من هذا المشروع، سيكون له أهمية قصوى في تسريع بناء المشروع الرئيسي عن طريق نقل العمال من هذا المشروع إلى السد الرئيسي، ذاكرا أن معالجة الأساس قد تم إنجازها في وقت سابق لمنع أي تسرب للمياه الجوفية، كما تم وضع أكثر من 30 ألف غشاء بلاستيكي تحت الأرض.

Advertisements

"جيرما" أضاف أن إنجاز هذا المشروع مع جميع المكونات الأساسية هو علامة فارقة في الحصول على الخدمات التي نسعى إليها، والأهم من ذلك هو الطريقة التي نحتاج إليها.

ونوه يأن هذا السد، الذي تم إنشاؤه على ارتفاع لا يزيد عن 600 متر، سيكون له مساهمة محورية في توليد الطاقة المخطط لها البالغة 15،760 جيجاوات من السد الرئيسي.

وأشار "جيرما" إلى أنه كان هناك قدر كبير من المعرفة ونقل المهارات خلال بناء سد السرج.

يذكر أن مصر أعلنت تضررها من بناء سد النهضة، دعت إلى دخول وسيط للمفاوضات، بعد فشلها الفترة الماضية، وهو ما حدث حيث عقد اجتماع للدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، تحت رعاية أمريكية، في واشنطن منذ أيام.