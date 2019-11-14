كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبب وفاة السفير الأردني بالجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجزائر، أحمد علي جرادات، مساء الثلاثاء الماضي "إثر أزمة صحية مفاجئة"، حسبما أكد مصدر دبلوماسي جزائري.

وأكد المصدر الجزائري، أن السفير تعرض لـ " أزمة صحية مفاجئة" نقل على إثرها إلى مستشفى "عين النعجة" العسكري بالجزائر العاصمة، حيث توفى في وقت لاحق، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وبحسب الوكالة الجزائرية، أنه تم اعتماد السفير الراحل بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجزائر، خلال العام 2015.

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وكان الراحل قد التحق بالعمل في وزارة الخارجية الأردنية كملحق دبلوماسي في عام 1982، وعمل دبلوماسيا بسفارات الأردن في عدد من العواصم، منها بكين ومسقط وطرابلس وصنعاء والقاھرة.

من جهتها، قررت السفارة الأردنية في الجزائر فتح سجل التعازي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة.