سلمى رشيد “مهندسة”.. الفنانة الشابة تختار توجها جديدا

كشفت الفنانة، سلمى رشيد، مساء أمس الأربعاء، أنها اختارت توجها جديدا في الدراسة، إذ تدرس، حاليا، في السنة الأولى تخصص هندسة معمارية داخلية.

وقررت سلمى دراسة الهندسة، بعد دراستها، سابقا، لشعبة الاقتصاد، ومن بعدها الصحافة والإعلام، حسب ما صرحت به في برنامج “معكم منى الشادلي” في مصر.

وبخصوص مسارها الفني، تستعد سلمى لطرح أغنية على شكل ديو مع فنان مغربي، تتستر إلى حدود الساعة عن اسمه، إضافة إلى أغنية مصرية.

واستأنفت سلمى رشيد أنشطتها الفنية، بعد أسابيع قليلة من وضعها طفلها الأول ينيس، ثمرة زواجها من مدير أعمالها الحالي، حسن.