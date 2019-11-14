الخليل: مصرع شابين بحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشابان رامي شوامرة (30 عاما) وحسين شوامرة (30 عاما) مصرعهما في حادث طرق وقع ببلدة بيت عوا غرب الخليل، اليوم الخميس.
وصرح الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، بأن الشابين نقلا إلى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، صباح اليوم، إثر إصابتهما بجراح بالغة الخطورة نتيجة حادث سير ذاتي تعرضا له ببلدة بيت عوا، وقد أعلن الأطباء عن وفاتهما متأثرين بجراحهما الخطيرة.
وأكد ارزيقات بأنه جرى إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته وأسبابه.
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