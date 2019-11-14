بالصورة.. السفير الاميركي يدعم اسود الرافدين على طريقته الخاصة

رياضة 2019-11-14 | 14:16 7,535 مشاهدة عبر السفير الاميركي لدى العراق، ماثيو تولير، عن دعمه للمنتخب الوطني العراقي في مباراته امام إيران بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



واتم موقع السفارة تغريدته بهاشتاغ: "#مانقبل_بغير_الفوز#العالم_يشاهد_معكم#مانقبل_بغير_الفوز". موقع السفارة الاميركية في العراق، نشر على "تويتر" صورة للسفير وهو يرتدي قميص اسود الرافدين وحاملاً العلم العراقي، معلقاً عليها: "تأمل الولايات المتحدة في مشاهدة مباراة العراق المنتصر. كما يقول اسود الرافدين دائماً، نحن نحارب من أجل الفوز! حظاً موفقاً يا عراق!".واتم موقع السفارة تغريدته بهاشتاغ: "#مانقبل_بغير_الفوز#العالم_يشاهد_معكم#مانقبل_بغير_الفوز". المباراة ستقام على استاد عمان الدولي في تمام الساعة الخامسة مساْ بتوقيت بغداد.

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