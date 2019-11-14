رسمياً.. مباراة لبنان وكوريا الجنوبية ستلعب خلف الابواب المغلقة

رياضة 2019-11-14 | 14:13 1,875 مشاهدة اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اقامة مباراة لبنان وكوريا الجنوبية ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مغلقة ومن دون جمهور. المباراة تقام حالياً على ملعب المدينة الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت. وذكر الاتحاد الاسيوي في خبر عاجل ترجمته الخليج 365، ان "اتحاد كرة القدم اللبناني وبناءً على نصيحة قوات الأمن اللبنانية، قرر أن تُقام مباراة التصفيات الآسيوية بين لبنان وجمهورية كوريا خلف أبواب مغلقة".



واضاف أن "هذا الاجراء يأتي لضمان معايير أمنية مشددة وبيئة آمنة للفرق والمسؤولين". واضاف أن "هذا الاجراء يأتي لضمان معايير أمنية مشددة وبيئة آمنة للفرق والمسؤولين". وتشهد العاصمة اللبنانية، تظاهرات للمطالبة بالاصلاحات وتغيير الحكومة.

المحرر: محمد خليل

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