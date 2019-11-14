صحة ميسان تبين سبب استقدام مديرها العام ومجموعة من منتسبيها

أوضحت دائرة صحة ميسان، اليوم الخميس، سبب أمر استقدام محكمة النزاهة بحق "مجموعة من منتسبيها" ومن ضمنهم مدير عام الدائرة.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "أمر الاستقدام جاء بسبب مخالفة إدارية قامت بها لجنة إعاشة الأطباء في مستشفى الشهيد الصدر لسنة ٢٠١٧ وحسب المادة ٣٣١ قانون العقوبات المتضمن الإهمال الوظيفي غير المتعمد".
وأشارت الدائرة، إلى أن "المخالفة لا تتضمن أي شبهة فساد مالي" مضيفة: "كلنا أمل بالقضاة في إحقاق الحق فضلاً عن دور الإعلام المهني في إيصال الحقائق دون تزييف أو تحريف".
وكانت هيئة النزاهة أعلنت، اليوم الخميس، صدور أمري استقدام بحق المدير العام لدائرة صحة ميسان ومدير قسم الشؤون القانونية والمالية والإدارية في الدائرة.
وأشارت الدائرة، إلى أن "المخالفة لا تتضمن أي شبهة فساد مالي" مضيفة: "كلنا أمل بالقضاة في إحقاق الحق فضلاً عن دور الإعلام المهني في إيصال الحقائق دون تزييف أو تحريف".
وكانت هيئة النزاهة أعلنت، اليوم الخميس، صدور أمري استقدام بحق المدير العام لدائرة صحة ميسان ومدير قسم الشؤون القانونية والمالية والإدارية في الدائرة.
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