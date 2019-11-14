تشكيلة أسود الرافدين لمباراة إيران

رياضة 2019-11-14 | 13:39 10,374 مشاهدة اعلن مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، عن التشكيلة الرسمية التي سيبدأ بها مباراة ايران على استاد عمان الدولي، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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