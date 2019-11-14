الرئاسة المصرية: زيارة السيسي للإمارات مهمة لتوحيد الصف العربي

أشادت الرئاسة المصرية، الخميس، بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والإمارات في المجالات كافة، وذلك على خلفية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبوظبي، مشيرة إلى أنها مهمة لتوحيد الصف العربي ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان: "التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".

وأوضح أن الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب ولي عهد أبوظبي عن ترحيب الإمارات قيادة وشعباً بزيارة الرئيس، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية الإماراتية من تميز وخصوصية.

وأشاد في هذا الإطار بدور مصر المحوري في المنطقة العربية، مشيرا إلى أنها لا تدخر وسعاً لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، وستظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الوطن العربي.

ووفقا للبيان فقد أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره لدعم مصر للإمارات في مختلف القضايا، ولإسهامات أبنائها في العديد من القطاعات ودورهم في تحقيق التنمية.

وأكد حرص الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.





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من جهته، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لولي عهد أبوظبي على حفاوة الاستقبال، مؤكداً ما يجمع الشعبين المصري والإماراتي من روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع الإمارات في جميع المجالات.

كما شدد على أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكداً عدم سماحه بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول الخليج، وأن أمن الخليج يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر.

وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت أيضا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة كافة، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة.

ولفت البيان إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قام عقب انتهاء المباحثات بمنح السيسي "وسام زايد"، الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديراً للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتثميناً لدور رئيس مصر في دعم وترسيخ تلك العلاقات على الأصعدة كافة.





وبين أن اللقاء شهد التوقيع على 3 اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات القوى العاملة والضرائب والتأمين، إلى جانب اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وشركة أبوظبي التنموية القابضة لإطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار.

وبحسب البيان، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى تقديم رؤية مبتكرة جديدة لمفهوم تضافر الجهود من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية مشتركة تحقق عائدا اقتصاديا مربحا للطرفين مع التركيز على المشاريع الاقتصادية التنموية في مختلف القطاعات.