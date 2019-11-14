مصادر بيت الوسط للـLBC: الحريري سيغطي أي شخصية مؤهلة لرئاسة الحكومة بغض النظر عن الأسماء

شددت مصادر ​بيت الوسط​ عبر قناة الـ"LBC" على أن "ما يتم تداوله حول أن رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، لا يرغب بترؤس الحكومة الجديدة غير دقيق، بل يشدد على أن مواصفات الحكومة يجب ان تحاكي المستجدات"، مشيرة الى أن "الحريري يوافق على خوض التحدي بحكومة من أصحاب الإختصاص لأن حكومة على شكل الحكومة المستقيلة سيعيد البلاد الى المراوحة".

ولفتت الى أن "الحريري يؤكد أنه سيغطي أي شخصية مؤهلة ل​رئاسة الحكومة​ بغض النظر عن الأسماء لأن رئاسة الحكومة ركن من اركان النظام، وهو بالتالي يبني قراره على هذا الأساس"، موضحة أن "الأمور مفتوحة على خطين، الأول اذا قررت القوى السياسية السير بحكومة اختصاصيين، الحريري مستعد لترؤسها وإذا رفضت فهو مستعد لتسهيل الأمور برئيس مؤهل، وخلاف ذلك يعود للاكثرية النيابية لأن تقرر".