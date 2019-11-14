نديم الجميل: حزب الله يغطى الفساد والفاسدين ليؤمّن تمويله الذاتي

لفت النائب ​نديم الجميل​، في حديث لمجلة Nouvel Observateur الفرنسية، الى "اننا استقبلنا هذ ​الثورة​ السلمية بكثير من الإيجابية لأن المطالب المحقة هي أيضاً مطالبنا ،مثل ​محاربة الفساد​ عند الطبقة الحاكمة والاستهتار بملاحظات و مطالب الشعب. كما أنا من المؤيدين لسماع صوت المرأة ال​لبنان​ية التي أثبتت جدارتها وحضورها خلال هذا التحرك"، مشيرا الى أن "ما أخشاه هو عندما يحل وقت البحث بالأمور الجدية، أي إلغاء الطائفية و​قانون الإنتخابات​ و​السلاح​ غير الشرعي المنتشر، عندها سنرى القوى المُعارضة تبدأ بالتحرّك".

وأكد "أننا لم ننسَ أنه عام 2008 عندما طالب ​مجلس النواب​ بإزالة سلاح ​حزب الله​، كيف تم احتلال ​بيروت​ بواسطة السلاح لأسبوعين. أخشى اليوم أن أرى الدماء تسيل"، مشددا على أن "سلاح حزب الله هو السبب الرئيسي للفساد المستشري في البلاد حيث خلق عدم توازن في السلطتين التنفيذية والتشريعية وحيث عطّل ​الانتخابات الرئاسية​ ما يُقارب السنتين للمجيء برئيس يتماشى مع سياسته، وعمِل لقانون انتخابي يتيح له السيطرة على مجلس النواب ثم جيىء ب​حكومة​ تنصاع لطلباته، ويحرّك ميليشياته وكأنها ​الجيش اللبناني​ الرسمي، ثم يستورد البضائع دون دفع ​الضرائب​ والرسوم مما دفع غيره الى العمل بالمثل . وعندما سيطالب المنتفضون في الشارع بعودة تطبيق القوانين بشفافية، سيواجههم الحزب الذي سيخسر عملية تمويله اللاشرعي".

وذكر أنه "خلال الاحتلال السوري للبنان، عمد السوريون الى توزيع المسؤوليات على ​الطوائف​. أما اليوم فحزب الله المدعوم من ​إيران​، يلعب دور الخصم والحكم في اللعبة الداخلية بدل السوريين"، منبها الى أن "الإنهيار الاقتصادي والمالي نخشى أن يحل في نهاية تشرين الثاني، حيث للبنان إستحقاقات مالية لا يمكن أن يسددها وبالتالي لا يمكنه إعادة جدولتها بغياب لاحكومة المستقيلة"، معربا عن رفضه لـ"قانون العفو المطروح على جدول مجلس النواب، إذ اعتبر أننا سنعيش عنها في مجتمع حيث القيام بجريمة هي ​القاعدة​".