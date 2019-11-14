أسود لجعجع: تحياتي على كل إنجازات الشارع من حيطان ورمل وصخور وشتايم

توجه عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​​زياد أسود​​، الى رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، قائلا: "مسيو جعجع بحب اليوم اشكرك جزيل الشكر وقدملك كل تحياتي على كل إنجازات الشارع من حيطان ورمل وصخور وشتايم وانا بهل المناسبة احيي فيك المرؤة و الغفران و العزة الوطنية واقتناعي بكل شعاراتك من اعرف عدوك إلى ​حقوق المسيحيين​ إلى رفع الإحباط و إلى طي صفحة الماضي و إلى غشك لجيل كامل".

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