أكّدت مصادر مطّلعة لقناة الـ"LBCI، أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون أَولى أهميّة كبرى لموضوع إقفال الطرقات، من دون أن يعني ذلك أنّ مطالب الحراك قد وُضعت جانبًا".
ولفتت إلى أنّ "الرئيس عون ركّز كذلك على الأوضاع الاقتصاديّة، وأنّ عددًا من لقاءاته اليوم تصبّ في هذا الإطار".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـLBCI: عون أولى أهمية كبرى لموضوع إقفال الطرق وركز على الأوضاع الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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