مصادر الـLBCI: عون أولى أهمية كبرى لموضوع إقفال الطرق وركز على الأوضاع الاقتصادية

أكّدت مصادر مطّلعة لقناة الـ"LBCI، أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ أَولى أهميّة كبرى لموضوع إقفال الطرقات، من دون أن يعني ذلك أنّ مطالب الحراك قد وُضعت جانبًا".

ولفتت إلى أنّ "الرئيس عون ركّز كذلك على الأوضاع الاقتصاديّة، وأنّ عددًا من لقاءاته اليوم تصبّ في هذا الإطار".