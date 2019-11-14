اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان دعا الى استمرار الاضراب والتوقف عن العمل غدا

دعا المجلس التنفيذي في اتحاد ​نقابات موظفي المصارف​ في بيان، "الزملاء المصرفيين، الى الاستمرار في الاضراب والتوقف عن العمل يوم الجمعة في 15 تشرين الثاني الحالي"، وثمن "الجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية مصارف ​لبنان​ مع الجهات الامنية ومصرف لبنان، بهدف ايجاد خطة أمنية تحمي سلامة المستخدمين والمودعين على السواء من جهة"، آملا من جهة أخرى أن يتبلغ من مجلس ادارة الجمعية "آلية تخفف من الاجراءات التي طبقتها إدارات المصارف مؤخرا وأدت الى حالة من الهلع والخوف لدى المودعين".

كما دعا المجلس "كل الزملاء في المصارف الى الاستمرار في الاضراب لحين تبلغ مجلس الاتحاد تفاصيل الخطة الامنية والإجراءات الواجب اتباعها في ما خص التعاطي مع العملاء"، مذكرا "كل المواطنين بأن آلات الصراف الآلي متوفر فيها السيولة اللازمة لتلبية كل سحوباتهم النقدية، كما أن مراكز الـ"Call Center" ستستمر في تلقي المراجعات والشكاوى في كل المصارف".