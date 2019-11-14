البنك المركزي التشيلي أعلن ضخ 4 مليارات دولار لوقف تدهور العملة الوطنية

أعلن ​البنك المركزي​ ال​تشيلي​ "أنّه سيضخّ أربعة مليارات دولار لوقف تدهور العملة الوطنية البيزو"، الّتي تراجعت إلى أدنى مستوى وأصبح سعرها 794,97 بيزوس للدولار الواحد.

وأوضح في بيان، أنّ "بدء تطبيق البرنامج الوقائي يهدف إلى تسهيل إدارة السيولة بالدولار والبيزو في النظام المالي"، لافتًا إلى أنّ "هذا الإجراء يهدف إلى التخفيف من توتّر محتمل في الأسواق الماليّة، بعد تضافر الحوادث الاجتماعيّة وانخفاض السيولة الّذي سُجّل في نهاية السنة".

وتراجع سعر العملة التشيلية يوم أمس الأربعاء 1,5 بالمئة مقابل الدولار الّذي يعادل 794,97 بيزوس، بينما ما زالت الأزمة الاجتماعية مستمرّة منذ نحو شهر. وكانت قد شهدت العملة التشيلية الثلثاء انخفاضًا إلى أدنى مستوى تاريخي إلى 783 بيزوس للدولار الواحد. ويعود الانخفاض القياسي السابق إلى تشرين الأول 2002 عندما بلغ سعر الدولار 761 بيزوس.