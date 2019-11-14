قائد الجيش الإيراني: حان وقت طرد الأجانب من المنطقة وإسننتصر بأي معركة محتملة مقبلة

ركّز القائد العام للجيش ال​إيران​ي اللواء ​عبدالرحيم موسوي​، أنّ "هناك تقدّمًا لافتًا في ​القوات المسلحة​ بما في ذلك في قوات الدفاع الجوي للجيش ووحدات الدفاع الجوي التابعة لحرس الثورة الإسلاميّة". ولفت إلى أنّ "رفاق سلاحنا الأعزاء هم دائمًا في حالة جاهزيّة تامّة للدفاع عن حدود البلاد، لذلك هم يعالجون يوميًّا نقاط الضعف ويعزّزون من خطواتهم للمضي قدمًا".

وأكّد على هامش زيارة مختلف وحدات ​الجيش الإيراني​ في محافظة بوشهر، أنّ "الدفاع اليوم يُعتبر من المنشآت الحيويّة والحسّاسة للبلاد ويحظى بأهميّة استراتيجيّة كبيرة، والجيش يهتمّ دائمًا اهتمامًا خاصًّا بهذه المناطق". وبيّن أنّ "معدّات القوات المسلحة في مستوى جيّد جدًّا من حيث الجاهزيّة القتاليّ". وأعلن أنّ "قواتنا في جاهزيّة تامّة لمواجهة أي حادث محتمل بأفضل شكل ممكن".

وأوضح اللواء موسوي أنّ "إيران حقّقت الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة المعدّات للقوات البريّة والجويّة والبحريّة والصاروخيّة"، منوّهًا إلى أنّ "إيران ستكون المنتصر في أي معركة محتملة مقبلة"، مشدّدًا على أنّ "استراتيجية إيران في مواجهة ​الولايات المتحدة الأميركية​ هي استراتيجيّة فعّالة، وهناك إرادة كافية لدى القوات الثورية لتحقيق تلك الاستراتيجية بأفضل شكل ممكن". وأشار إلى أنّه "حان وقت طرد الأجانب من المنطقة".