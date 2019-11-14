شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل التقرير البرلماني حول اتفاقية البحث عن البترول غرب الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” التقرير البرلماني للجنة الطاقة والبيئة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن. في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية(ج. م. ع).

وطرحت منطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية ضمن مناطق المزايدة العالمية لعام 2018، حسب المذكرة الايضاحية، وتقدمت شركة " شل إيجيبت إن. في"، وهي شركة مساهمة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين هولندا بعرض لهذه المنطقة منافساً لعدد 3 عروض أخرى، وتم الموافقة علي العرض المقدم منها من قبل اللجان المختصة بالهيئة المصرية العامة للبترول لتميزة فنياً ومالياً.

وتضمن العرض – وفقا للمذكرة الإيضاحية – حصول هيئة البترول علي منحة توقيع تقدر بـ27 مليون دولار وحد أدني للاستثمار خلال فترات البحث يبلغ 24.7 مليون دولار، كما يلتزم المقاول بحفر عدد 6 آبار استشكافية، وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 27% كما يتراوح نصيب هيئة البترول من زيت الربح (77 % - 86%) ومن غاز الربح بين (77% - 81%).

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تم الاتفاق بين الهيئة المصرية العاملة للبترول وشركة شل علي مشروع اتفاقية التزام علي أساس نموذج اقتسام الانتاج، ووافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول علي ترسية المزايدة علي شركة شل، وكذلك مشروع الاتفاقية.