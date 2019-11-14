شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "حقوق الإنسان بالبرلمان": أداء وفد مصر بجنيف صفعة قوية للإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إشادة الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان فى جنيف، بالتقرير المصري، والتعاون المؤسسي والدبلوماسي بين مصر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتأكيدهم أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تشهد تقدمًا ملحوظًا خاصة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتمكين المرأة والحق في السكن وحياة كريمة، بمثابة شهادة دولية تؤكد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تسير فى الطريق الصحيح نحو تطبيق حقوق الانسان بمفهومها الشامل.

ووصف "عابد" فى بيان له اليوم، أن تقدير المجتمع الدولى للدور المصري في محاربة الإرهاب، وقدرته على تحقيق توازن بين الحقوق الأساسية للمصريين ومكافحة الإرهاب، بمثابة صفعة قوية على وجوه تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، وأيضا صفعة قوية على وجوه الأنظمة والدول التى تشجع وتسلح وتمول وتأوى الإرهاب والإرهابيين.

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وأشاد النائب علاء عابد، بالعرض القوى والواضح من المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، لتقرير مصر أمام هيئة مكتب الدورة الرابعة والثلاثون لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، والذى لم يحظ فقط بإعجاب كبير وغير مسبوق من ممثلي الدول خاصة فيما يتعلق بخطة الحكومة المصرية لتوسيع شبكة الرعاية الاجتماعية وإنما طالبوا مصر بعرض التجربة كاملة للاستفادة منها.

ووجه "عابد" تحية قلبية للوفد المصرى برئاسة المستشار عمر مروان والذى حظى بإعجاب دولى كبير اضافة الى اشادة مجموعة الدول الأوروبية بحزمة التشريعات والإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تمكين أكبر للمرأة اقتصاديا واجتماعيا، إضافة إلى المشاركة الفعالة للمرأة في البرلمان ونسبة التمثيل الكبيرة اللتي تتجاوز 90 نائبة، واحتواء الحكومة على 8 وزيرات مؤثرات في القرار الحكومي اقتصاديًا واجتماعيًا.

وثمن رئيس لجنة حقوق الإنسان، الدور الكبير والجيد للحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، فى إعداد تقرير مصر حول المراجعة الدورية لملف مصر، مؤكدا أن غالبية ملاحظات وتقارير الدول وتعليقاتها فى جنيف حول ملف مصر وتقريرها بصفة عامة كانت إيجابية ومعقولة ولم تكن عدائية.