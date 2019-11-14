مشروع مالية 2020.. بنشعبون: 24% من التعديلات تم سحبها وقبلنا 74 من أصل 206

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، صباح اليوم الخميس بمجلس النواب، إن الفرق النيابة قامت بسحب 65 تعديلا تقدمت بها على مشروع قانون المالية لسنة 2020، بما يمثل 24% من مجموع التعديلات المقدمة.

وأوضح بنشعبون، خلال جلسة عامة للمجلس، خصصت لرد الحكومة على تدخلات الفرق البرلمانية، أن من بين التعديلات المتبقية (206)، تم قبول 74 تعديلا (حوالي %40 منها لفرق المعارضة).

ويرى الوزير، أن الأرقام المتعلقة بتفاعل الحكومة مع تعديلات الفرق البرلمانية، “استثنائية وتعكس الأجواء الإيجابية التي مر فيها النقاش، والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2020”.

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وتحدث بنشعبون أيضا، عن “التجاوب والتفاعل الكبير للحكومة، مع تعديلات كل الفرق والمجموعات النيابية أغلبية ومعارضة”.

ودعا المسؤول الحكومي إلى الوحدة والتعبئة، من أجل ترصيد المكتسبات التي راكمتها المملكة، والتي جعلتها، يضيف بنشعبون، “تحظى بثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين”.

وقال أيضا، “ينبغي في نفس الوقت رفع مستوى التعبئة، من أجل الدفع بالمسار التنموي لبلادنا، في إطار نموذج تنموي جديد، يمكن من تحقيق نسب نمو أعلى، وإدماج أكثر للفئات الهشة والفقيرة”.