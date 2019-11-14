فيديو “الصلاة وسناب شات”.. مريم حسن لـ”اليوم24 “: لم يفعلها حتى أبو لهب

كشفت الفنانة المغربية، مريم حسين، تفاصيل فيديو نشرته، أخيرا، وخلق جدلا واسعا، إذ “ظهرت فيه وكأنها تصلي”، وتسجل في الوقت نفسه مقطع فيديو، غير أنها نفت كل ذلك، وقدمت تفسيرا آخر لذلك.

وأكدت الفنانة المغربية، المقيمة في الإمارات، في تصريح لـ”اليوم 24″، أنها لم تكن تصلي أثناء تصوير الفيديو، وإنما كانت تستمع إلى القرآن وهي على سجادة الصلاة.

وقالت مريم حسين: “لم أكن أصلي حينها، كنت أستمع للقرآن وأنا على سجادة الصلاة، مضيفة حول اتهامات استعمال تطبيق “سناب شات” أثناء الصلاة :” كيف أصلي وأصور في نفس الوقت.. لم يفعلها حتى أبو لهب !”.

وخلقت مريم حسين الجدل، بسبب انتشار مقطع الفيديو المذكور، وتلقت انتقادات واسعة ظنا من أصحابها أنها استعملت تطبيق “سناب شات”، وهي تصلي.