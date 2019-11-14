الحبس النافذ لخطيب جمعة ببني ملال لتحريضه على الفساد والتحرش الجنسي

قضت المحكمة الابتدائية في بني ملال، مساء أمس الأربعاء، بالحبس النافذ، في حق فَقِيه وخطيب جمعة، توبع بتهمة التحريض على الفساد، والتحرش الجنسي.

وأصدرت المحكمة حكمها، القاضي بالحبس شهرين نافذة، وغرامة مليون سنتيم في حق الفقيه، الذي توبع في حالة سراح، وقضت، أيضا، بالحبس 4 أشهر موقوفة التنفيذ في حق امرأة متابعة في الملف نفسه بتهمة الخيانة الزوجية.

واعتقل إمام المسجد، في شهر أكتوبر الماضي، متلبسا بالخيانة الزوجية صحبة امرأة متزوجة، وتوبع في حالة سراح، بتهم تتعلق بالتحريض على الفساد، والتحرش الجنسي، والخيانة الزوجية المنسوبة إليهما.

وكانت المصالح الأمنية قد حجزت هاتف الإمام، ووجدت فيه مجموعة من الرسائل، والفيديوهات، المتبادلة بينه والمرأة المعنية على “واتساب”.