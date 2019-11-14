رباعي اتحاد طنجة المصاب يستأنف تدريباته مع الفريق

استأنف اللاعبون المصابون في فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، أمس الأربعاء، تدريباتهم مع الفريق.

وانخرط الرباعي، كمال آيت الحاج، ومحمد العمراوي، وحاتم الوهابي، ثم فوزي عبد المطلب، في التدريبات الجماعية لفارس البوغاز.

ويحتل الاتحاد المركز قبل الأخير في جدول ترتيب البطولة الاحترافية، برصيد نقطتين، جمعها الفريق من تعادلين، وهزيمتين، علما أن للنادي مباراتين ناقصتين.

ولم ينجح خط هجوم اتحاد طنجة في التوقيع على أي هدف في بطولة هذا الموسم، بينما استقبلت شباكه خمسة أهداف.

وكان الفريق الطنجي، بلغ نصف نهائي كأس العرش، قبل أن تتوقف رحلته في ربع النهائي بخسارته أمام حسنية أگادير، كما ودع النادي مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال من الدور التمهيدي.