استأنف اللاعبون المصابون في فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، أمس الأربعاء، تدريباتهم مع الفريق.
وانخرط الرباعي، كمال آيت الحاج، ومحمد العمراوي، وحاتم الوهابي، ثم فوزي عبد المطلب، في التدريبات الجماعية لفارس البوغاز.
ويحتل الاتحاد المركز قبل الأخير في جدول ترتيب البطولة الاحترافية، برصيد نقطتين، جمعها الفريق من تعادلين، وهزيمتين، علما أن للنادي مباراتين ناقصتين.
ولم ينجح خط هجوم اتحاد طنجة في التوقيع على أي هدف في بطولة هذا الموسم، بينما استقبلت شباكه خمسة أهداف.
وكان الفريق الطنجي، بلغ نصف نهائي كأس العرش، قبل أن تتوقف رحلته في ربع النهائي بخسارته أمام حسنية أگادير، كما ودع النادي مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال من الدور التمهيدي.
كانت هذه تفاصيل خبر رباعي اتحاد طنجة المصاب يستأنف تدريباته مع الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.