حفيظ العلمي: ذهبت إلى اليابان وقلت للمستثمرين هناك “استيقظوا” لأن العالم يتغير

قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أمس الأربعاء، إنه التقى أحد المستثمرين، وصاحب مقاولة صناعية، خلال زيارته لليابان، فأخبره بأنه على “اليبانيين” أن يستيقظوا، لأن العالم يتغير.

وأوضح الوزير، أن العالم في تحول متسارع، وقال “اتخيل أن العالم سيتغير أكثر مما يقولون لنا.. وسيصبح النقل من خلال “الدرون”.

وجاء حديث العلمي، خلال حلوله ضيفًا على المؤتمر العالمي للصناعة “الصناعة.04″، الذي أقيم أمس، في منطقة “بوسكورة” ضواحي الدارالبيضاء، والذي تُنظمه مؤسسات، ومنشآت تجارية وصناعية، بشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

وأضاف حفيظ العلمي: “لإنجاح برنامج (الصناعة 4.0) بالمغرب، يجب على جهات المملكة الانخراط في المشروع بكثافة”، مشيرا إلى “أن الجهوية المتقدمة تُساعد في ذلك، ومعتبرا أن تنزيل المشروع يجب أن يكون على المستوى الجهوي”.

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وكشف العلمي أنه في ظل التحوَّل التكنولوجي والصناعي والرقمي الذي يعرفه العالم، والمغرب، فإن 60 في المائة من الحرف، لاتزال مجهولة في أفق 2030.

واعتبر وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أنّ التحول المذكور يتطلب تقاربا بين الجامعة، والمقاولة، وكشف في هذا الصدد أن 96 في المائة من خريجي المدارس العليا، المرتبطة بالتكوين المهني في مدينة القنيطرة كنموذج، وجدوا وظائف قارة بعد تخرجهم مباشرة.

وأفصحَ المتحدث ذاته، أن وزارته تطمح إلى استعمال تقنيات ثلاثية الأبعاد، في سلاسل الإنتاج داخل المصانع المغربية.