1500 درهم لحضور حفل الشاب خالد في المغرب

حددت إدارة حفل الشاب الخالد، المرتقب إقامته، نهاية الشهر الجاري، في منتج مزاغان، سعر تذاكر الحضور، الذي وصل إلى 1500 درهم.

ويبلغ سعر تذاكر حفل ملك الراي 1500 درهم بالنسبة إلى الصنف الأول، فيما يبلغ سعر الصنف الثاني من التذاكر 900 درهم.

ويطرب الشاب خالد عشاقه على مدى ساعتين من الزمن، يقدم خلالها أشهر أغانيه، بعد غياب طويل عن إحياء حفلات في المغرب، البلد الذي يحمل جنسيته إلى جانب جنسية بلده الأصلي الجزائر.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن الشاب خالد تلقى مبلغ 80 مليون سنتيم، مقابل الحفل، الذي سيحييه، يوم 30 نونبر الحالي.