القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب فتاة في حادث دهس بقرية كفر كنا، بعد ظهر اليوم الخميس.
وأفاد مصدر طبي، أن مركز "نجمة داوود الحمراء" في المنطقة تلقى بلاغا الساعة 12:51 حول إصابة فتاة (16 عاما) إثر تعرّضها للدهس من قبل حافلة عمومية في كفر كنا.
وقدّم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصابة ووصفت حالتها بأنها متوسطة، وأحيلت لاستكمال العلاج في المستشفى الإنجليزي بالناصرة.
واستدعيت الشرطة إلى المكان، وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة.
كانت هذه تفاصيل خبر دهس فتاة في كفر كنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.