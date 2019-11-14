دهس فتاة في كفر كنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب فتاة في حادث دهس بقرية كفر كنا، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأفاد مصدر طبي، أن مركز "نجمة داوود الحمراء" في المنطقة تلقى بلاغا الساعة 12:51 حول إصابة فتاة (16 عاما) إثر تعرّضها للدهس من قبل حافلة عمومية في كفر كنا.

وقدّم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصابة ووصفت حالتها بأنها متوسطة، وأحيلت لاستكمال العلاج في المستشفى الإنجليزي بالناصرة.

واستدعيت الشرطة إلى المكان، وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة.