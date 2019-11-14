هل ينسخ "إنستغرام" ميزات "تيك توك" مثلما فعل بـ"سنابتشات"؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأ تطبيق "إنستغرام" المملوك لشركة "فيسبوك" مؤخّرًا بتفعيل ميزة جديدة تحت الاختبار في منطقة البرازيل، تتيح لمستخدميه تسجيل مقاطع فيديو قصيرة بخلفيّة موسيقيّة ونشرها في خانة القصص (stories)، وهي ميزة مستنسخة من تطبيق "تيك توك"، في سيرورة نسخ تذكّر باستنساخ ميزات تطبيق "سنابشات" من قبل، مثل خاصّيّة نشر القصص وغيرها، وفق ما ذكره موقع "تيك كرانتش" المتخصّص في التّكنولوجيا.

وستسمح ميزة "ريلز" (Reels) الجديدة للمستخدمين بتصوير مقاطع فيديو مدّتها 15 ثانية، ثمّ اختيار مقاطع موسيقيّة للخلفيّة، بالإضافة إلى اختيار مؤثّرات بصريّة متنوّعة لتطبيقها على المقطع؛ وسيمكن للمستخدمين اختيار إمكانيّات نشر الفيديو المصوّر عبر القصص أو عبر الرسائل، ولاحقا تظهر هذه المقاطع في قسم خاص لأعلى المقاطع الشبيهة باسم "توب ريلز"، ضمن قسم الاستكشاف "إكسبلور".

الميزة الجديدة في "إنستغرام" (تويتر)

وتعدّ هذه الميزة الأساسيّة الّتي يقدّمها تطبيق "تيك توك"، والّتي يتيح من خلالها للمستخدمين تصوير مقاطع فيديو قصيرة وتعديلها عبر المنصة، ومن ثمّ نشرها للمستخدمين الآخرين على الشبكة. وعلى ما يبدو، لن تكون هذه الميزة الوحيدة الّتي يتمّ نسخها من التّطبيق، إذ تعمل الشّركة وفق ما ذكره موقع ""ذا فيردج"، على ميزة أخرى باسم "سينز" (Scenes) تسمح بالتقاط الفيديو وتعديله على الصّفحة الرئيسيّة للتّطبيق.

وتتيح "سينز" تصوير وتعديل مقاطع الفيديو ومشاركتها على الصفحة الرئيسية لا القصّة فقط، بحيث ستوفّر أدوات للتعديل على المقاطع، مثل مزايا تسريع مقاطع الفيديو المصورة وكذلك استخدام تأثيرات الواقع الافتراضي فيها قبل نشرها للجميع.