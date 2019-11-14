الرملة: إصابة سائق سيارة تعرض للطعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب عربي، في الأربعينيات من عمره، بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن بأداة حادة في أحد شوارع مدينة الرملة ظهر اليوم، الخميس.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تعرض سائق سيارة أجرة لجريمة طعن، وُصفت إصابته بأنها خطيرة.

وقدم طاقم طبي العلاج الأولي للمصاب ونقله إلى مستشفى "أساف هروفيه" قرب الرملة لاستكمال العلاج، فيما فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم تكشف أسباب اقتراف الطعن ولم تبلغ عن اعتقال مشتبهين لغاية الآن.