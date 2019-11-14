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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة اليمني يوضح أسباب زيارته اليوم للرياض والان مع التفاصيل
الخميس 14 نوفمبر 2019
كشف وزير السياحة اليمني الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، في حوار خاص عن سبب زيارته المرتقبة اليوم للرياض.
وقال "قباطي" في حديث خاص لـ "اليمن العربي"، بأن زيارته للرياض تأتي اليوم لحضور ندوة في الرياض وتحديداً في مدينة الإحساء، والتي هي عاصمة السياحة العربية هذا العام.
كما أكد أن زيارة لحضور أيضا ندوة الأمن السياحي في العالم العربي، وهو من يترأس هذه الندوة.
وقال بأنه هناك زيارة للقاء بالرئيس هادي عبدربه منصور لمتابعة ما يجري من الأحداث.
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