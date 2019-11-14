العلاقات الإماراتية المصرية.. ركيزة مثمرة ونموذج يحتذى به

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقوم العلاقات المصرية الإماراتية على أساس الشراكة الاستراتيجية لتحقيق مصالح الشعبين ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وشمل التعاون بين البلدين قطاعات عديدة تمت من خلال الزيارات المتبادلة بين قادة ووفود الدولتين من خلال اتفاقيات تعاون تعزز تلك العلاقات.

وزار ولى عهد أبو ظبي مصر 13 مرة خلال الخمس سنوات الأخيرة وكان أبرزها المشاركة في افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية.

كما زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دولة الإمارات 8 مرات.

وتحرص دولة الإمارات على زيادة استثماراتها في مصر والتي تقدر بحوالي 5.8 مليار دولار، ويبلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر حاليا أكثر من 700 شركة فيما بلغت الصادرات المصرية إلى الإمارات 25% من إجمالي الصادرات.

وتتميز العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات بأنها وثيقة ومبنية على التكاتف والدعم المشترك في القضايا والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية والعالمية لاسيما محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

كما أن المواقف بين البلدين تجاه الأزمات الإقليمية متشابهة خصوصا في سوريا والعراق وليبيا واليمن، وكذلك مواجهة التدخل الخارجي في شؤون بعض الدول العربية لفرض أجنداتها.

و شهدت العلاقات بين البلدين ازدهارا كبيرا منذ سنوات، وتوطدت كثيرا عقب ثورة 30 يونيو، فالإمارات كانت على رأس الدول العربية التي أيدت الثورة المصرية وبادرت بتقديم مساعدات مالية وعينية في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر.

وتقوم العلاقات السياسية بين مصر والإمارات على أساس الشراكة الاستراتيجية لتحقيق مصالح الشعبين ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وشهدت العلاقات السياسية بين مصر والإمارات دفعة قوية عقب ثورة 30 يوينو/حزيران، إذ أيدت أبوظبي تولى المستشار عدلي منصور رئاسة مصر، وأكدت دعمها الكامل والمستمر للشعب المصرى فى تنفيذ خارطة الطريق، التى أعلنتها القوات المسلحة بمشاركة القوى السياسية والدينية، وتبادل الطرفان الزيارات رفيعة المستوى.

كما لعبت الدبلوماسية الشعبية المصرية دورًا فى دعم العلاقات مع أبوظبى، إذ أعربت عن تقديرها وشكرها لموقف الإمارات الداعم للقاهرة فى محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

اتفاقيات شراكة وتعاون مشترك

و تم تنظيم علاقات التعاون بين مصر والإمارات من خلال مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات أبرزها ما يلى:

18 اتفاقية بين مكتبة الإسكندرية والمؤسسات الثقافية الإماراتية، أبرزها التعاون مع مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام، واهتمام مكتبة الإسكندرية بأرشفة كل ما يتعلق بدولة الإمارات العربية ضمن مشروع ذاكرة العرب.

إنشاء لجنة عليا مشتركة برئاسة رئيسي مجلس الوزراء في كلا البلدين، للتنسيق في المجالات الاقتصادية المختلفة بما يعود بالمنفعة على البلدين.

بالإضافة لاتفاقية تعاون في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية واستدامتها، بهدف تبادل الخبرات فى مجال تطوير الموارد المائية ووضع استراتيجية لترشيد المياه والحفاظ عليها.

اتفاقية تعاون في مجالات الإسكان والتشييد والبينة التحتية، والتي كان من أبرز نتائجها إنشاء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية فى 18 محافظة، وبناء 100 مدرسة إضافة إلى استكمال مجموعة من المشروعات في مجالات الصرف الصحي والبنية التحتية.

إلى جانب اتفاقية تعاون في مجالات المواصفات القياسية والتشريعية والفنية، بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

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اتفاقية للتعاون العلمي والتقني في الميادين الزراعية، وآخرى للتبادل التجارى والتعاون الاقتصادي والتقنى وتشجيع وحماية الاستثمارات.

وفي الجانب التجاري هنالك اتفاق تعاون مشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية والصناعية بدولة الإمارات.

كذلك وقعت القاهرة وأبوظبي اتفاقية للتعاون المشترك بين الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بدولة الإمارات والاتحاد العام للتعاونيات بمصر.

اتفاق إنشاء مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد غرف تجارة وصناعة أبوظبى، إلى جانب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب، وآخرى لتشجيع وحماية الاستثمار.

مذكرة تفاهم في المجالات التجارية والجمركية وإدارة المعارض وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي.

اتفاقية بشأن الخطوط الجوية.

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية.

مذكرة تفاهم بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ودائرة التخطيط والاقتصاد في أبو ظبي.

مذكرة تفاهم بين شركه أبوظبي لطاقة المستقبل والهيئة العامة للاستثمار.

اتفاقية تعاون مشترك بين دار الإفتاء وهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف.

عقدت اللجنة المصرية - الإماراتية المشتركة اجتماعاتها التحضيرية على المستوى الوزاري في أبو ظبى.

تعاون اقتصادي

أما على نطاق الشراكات الاقتصادية بين مصر والإمارات فهي مميزة وفريدة، وهذا ما يؤكده حجم التبادل التجاري بين البلدين والذى بلغ في يناير عام 2016 حوالى 322.446 مليون دولار.

كما أن الإمارات تعد هي صاحبة المركز الأول من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر، وما يؤكد ذلك كم المساهمات الإماراتية في رأس المال المصري والتي تقدر بـ5.8 مليار دولار.

وفى إطار تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الإماراتي برئاسة المهندس جمال أنور السادات، وعضوية عدد من رجال الأعمال في القطاعات المختلفة التي تدعم التعاون بين الجانبين خصوصا في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والإمارات.

والهدف من إعادة تشكيل مجلس الأعمال هو زيادة عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر والتي بلغ عددها ما يزيد عن 700 شركة.

كما تسعى مصر لزيادة صادراتها إلى الإمارات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما ارتفعت صادراتها للدولة الشقيقة خلال يناير الماضي بنسبة 25 %، وتعد الأجهزة الكهربائية والأحجار الكريمة أبرز صادرات مصر إلى الإمارات.