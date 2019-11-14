استقبال حافل للسيسي بالإمارات.. خيول وأعلام وأهازيج

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العين الإخباريةالخميس 2019/11/14 03:30 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدى وصوله قصر الوطن في أبوظبي
حظي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باستقبال رسمي وشعبي حافل، خلال الزيارة التي يجريها للإمارات وتستغرق يومين.
واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح الخميس، السيسي، في قصر الوطن بأبوظبي.
مراسم استقبال رسمية وشعبية جرت لضيف الإمارات، شملت عرضا للخيول العربية الأصيلة، كما حلقت الطائرات في سماء أبوظبي ورسمت علم جمهورية مصر العربية.
واصطف أطفال الإمارات حاملين أعلام البلدين لتحية الشيخ محمد بن زايد والسيسي مرددين الأغاني والأهازيج المعبرة عن فرحتهم بالزيارة.
وأطلقت المدفعية 21 طلقة في محيط قصر الوطن ترحيبا بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.. واصطف حرس الشرف لتقديم التحية العسكرية.
كانت أبوظبي أضاءت، الخميس، أبرز معالمها بألوان علم جمهورية مصر العربية احتفاء بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
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