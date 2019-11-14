استقبال رسمي حافل للرئيس المصري في قصر الوطن بأبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقوم بزيارة دولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق يومين.
وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي، لدى وصوله إلى قصر الوطن في أبوظبي، حيث رافق موكب الرئيس مجموعة من الفرسان على أصوات الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر، وقدمت فرقة الفنون الشعبية عروضها الفلكلورية والتراثية المتنوعة وسط تلويح مجموعة من الأطفال بأعلام البلدين احتفاء بزيارة الرئيس.
واصطحب الشيخ محمد بن زايد الرئيس السيسي إلى منصة الشرف وعُزف السلامان الوطنيان لدولتي الإمارات ومصر، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة الرئيس المصري.
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