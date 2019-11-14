قمة الأديان بالفاتيكان.. تعزيز كرامة الطفل في العالم الرقمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق قمة الأديان في مدينة الفاتيكان بالعاصمة الإيطالية روما، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تحت عنوان "قمة الأديان: تعزيز كرامة الطفل في العالم الرقمي من الفكرة إلى التطبيق بين عامي 2017 و2019"، بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل.
وتنطلق القمة العالمية بمشاركة كل من قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وأكثر من 80 شخصية عالمية وقيادات دينية وممثلين للشركات التكنولوجية العملاقة.
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