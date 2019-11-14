الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة بريف إدلب

سيطرت وحدات من الجيش، الخميس، على قرى جديدة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وقضت على أعداد من التنظيمات الإرهابية.

وقال مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "إن وحدات الجيش دخلت قرى تل خزانة وقرية اللويبدة غربية، وقضت على أعداد من التنظيمات الإرهابية في المناطق المحيطة لقرية المشيرفية ودمرت عتادها وأسلحتها".

وحقق الجيش السوري، الفترة الماضية، تقدما واسعا على الأرض، وحاصر عددا كبيرا من الحركات الإرهابية التي تدعمها تركيا بالأخص في منطقة إدلب.

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وزار الرئيس السوري بشار الأسد، الشهر الماضي، أفراد الجيش في محافظة إدلب شمال غربي البلاد، في زيارة هي الأولى له منذ الأزمة السورية المندلعة منذ 8 أعوام.





وقالت وسائل إعلام محلية إن "الأسد مع رجال الجيش العربي السوري على الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب".

وخلال لقائه الضباط والجنود قال الرئيس السوري إن معركة إدلب هي الأساس لإنهاء الحرب في بلادنا؛ حيث أكد أن الرئيس التركي رجب أردوغان لص، سرق المعامل والقمح والنفط واليوم يسرق الأرض.

وتابع أنه تم التواصل مع مختلف القوى السياسية والعسكرية على الأرض فور حدوث الهجوم التركي وأنه تم إبلاغهم باستعداد الجيش السوري لدعم أي مجموعة تقاومه.