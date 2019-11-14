جيش الاحتلال: 5 قذائف من غزة باتجاه إسرائيل

دوت صافرات الإنذار في عدة تجمعات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة، بعد ساعات على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فيما يعد أول خرق للهدنة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه "تم رصد إطلاق ٥ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض قذيفتين".

وكانت حركة الجهاد الفلسطينية والجيش الإسرائيلي أعلنا، صباح اليوم، دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ برعاية مصر والأمم المتحدة.

وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، أن "وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ قبل قليل بعد استكمال خطة الحزام الأسود التي تمكن الجيش فيها خلال يوميْن من تحقيق كامل أهدافها وتوجيه ضربة مؤلمة لمنظمة الجهاد".

وأضاف: "نتيجة هذه النشاطات تم توجيه ضربة ملموسة لمنظومة القيادة والسيطرة للجهاد والتي بدأت باستهداف القيادي بهاء أبوالعطا".

ولفت إلى أنه "تم قتل 25 فلسطينيا آخرين" باعتبارهم "نشطاء في خلايا مطلقي القذائف الصاروخية ".

وأكد الناطق الإسرائيلي أن "الجيش يبقى في حالة التأهب والاستعداد لمواجهة سيناريوهات متنوعة ومستعد لحالات دفاعية وهجومية وفق الحاجة".

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في المقابل، أعلنت حركة الجهاد الفلسطينية بدء سريان وقف إطلاق نار بعد موافقة إسرائيل على هدنة بوساطة مصرية.

وقال المتحدث باسم الحركة مصعب البريم إن هدنة أبرمت مع إسرائيل بوساطة مصرية، ودخلت حيز التنفيذ في غزة في تمام الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش (5.30 بالتوقيت المحلي).

وأضاف، في بيان، أن بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار جاء بعد رضوخ الاحتلال لشروط المقاومة الفلسطينية.

وأوضح أن الشروط التي اشترطتها حركة الجهاد نيابة عن المقاومة تمثلت في وقف سياسة الاغتيالات وحماية المتظاهرين في مسيرات العودة الكبرى، والبدء عمليا في تنفيذ إجراءات كسر الحصار.

وكان المبعوث الأممي للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف أكد أن مصر والأمم المتحدة نجحتا في منع الحرب في غزة، واصفا الساعات والأيام المقبلة بأنها حاسمة.

وتابع ميلادينوف، في تغريدة على "تويتر": "لقد عملت الأمم المتحدة ومصر جاهدتين على منع تدهور التصعيد الأكثر خطورة في غزة ومنع وصول الأمر إلى حرب، الساعات والأيام المقبلة ستكون حاسمة".

وزاد: "يجب على الجميع إظهار أقصى درجات ضبط النفس وبذل قصارى الجهد لمنع سفك الدماء، الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من الحروب".

ومنذ صباح الثلاثاء الماضي، استُشهد 34 فلسطينيا بينهم قيادي في حركة الجهاد، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 111 مصابا، جراء قصف وغارات إسرائيلية على قطاع غزة، في خضم تصعيد أثار مخاوف من جولة عنف واسعة جديدة.

وأطلق فلسطينيون أكثر من 360 قذيفة من قطاع غزة على إسرائيل، بينها نحو 60% سقطت في مواقع مفتوحة، حسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصيب 64 إسرائيليا منذ بدء التصعيد بينهم 43 إصاباتهم طفيفة و20 نتيجة الهلع.