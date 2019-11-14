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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بن زايد يتحدث عن مصر.. ماذا قال الخميس 14 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365_متابعات قال محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات اليوم الخميس، إن الإمارات ومصر شريكتان في دعم السلام والاستقرار في المنطقة العربية والعمل من أجل مصالح شعوبها.

أضاف آل نهيان: بحثت مع الرئيس السيسي التعاون حول مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية، وذلك بعد لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. تابع بن زايد، إن العلاقات بين الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية وتقوم على الثقة والتفاهم والمصير المشترك، مضيفا بأن مصر دولة عربية رئيسية وركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي.. ونعد أمن مصر من أمن الإمارات وتقدمها وتطورها واستقرارها يمثل مصلحة للإمارات وكل العرب ".

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