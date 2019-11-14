اخبار العالم

انتخاب صقر غباش رئيساً للمجلس الوطني الإماراتي

0 نشر
اليمن العربي_وكالات 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتخاب صقر غباش رئيساً للمجلس الوطني الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتخاب صقر غباش رئيسا للمجلس الوطني الإماراتي

الخميس 14 نوفمبر 2019

انتخاب صقر غباش رئيساً للمجلس الوطني الإماراتي

الخليج 365_وكالات

انتُخِب اليوم الخميس صقر غباش رئيسًا للمجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، وذلك خلال جلسة افتتاح الدورة السابعة عشرة للمجلس.

وفي الجلسة ذاتها انتخِب حمد الرحومي المهيري النائبَ الأوَّلَ لرئيس المجلس وناعمة الشرهان النائبَ الثاني.

Advertisements

وكان الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي افتتح صباح اليوم الدورة الجديدة، نيابة عن رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد.

وتولى صقر غباش مناصب حكومية من بينها حقيبة وزارة العمل عام 2008، والموارد البشرية والتوطين 2016، وكان سفيرًا للإمارات في الولايات المتحدة من 2005، حتى تعيينه وزيرًا، كما شغل منصب رئيس المجلس الوطني للإعلام.

ورئيس المجلس الوطني الجديد خرّيج كلية الشرطة في السودان عام 1973، وحاصل على بكالوريوس في الإدارة من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1986.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتخاب صقر غباش رئيساً للمجلس الوطني الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا