انتخاب صقر غباش رئيساً للمجلس الوطني الإماراتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتخاب صقر غباش رئيسا للمجلس الوطني الإماراتي

الخميس 14 نوفمبر 2019

الخليج 365_وكالات

انتُخِب اليوم الخميس صقر غباش رئيسًا للمجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، وذلك خلال جلسة افتتاح الدورة السابعة عشرة للمجلس.



وفي الجلسة ذاتها انتخِب حمد الرحومي المهيري النائبَ الأوَّلَ لرئيس المجلس وناعمة الشرهان النائبَ الثاني.

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وكان الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي افتتح صباح اليوم الدورة الجديدة، نيابة عن رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد.

وتولى صقر غباش مناصب حكومية من بينها حقيبة وزارة العمل عام 2008، والموارد البشرية والتوطين 2016، وكان سفيرًا للإمارات في الولايات المتحدة من 2005، حتى تعيينه وزيرًا، كما شغل منصب رئيس المجلس الوطني للإعلام.

ورئيس المجلس الوطني الجديد خرّيج كلية الشرطة في السودان عام 1973، وحاصل على بكالوريوس في الإدارة من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1986.