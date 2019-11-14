شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إطلاق منصّة استثماريّة استراتيجيّة مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار مناصفةً، عبر شركة "أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي".
وتهدف هذه الشراكة إلى تأسيس مشاريع استثماريّة استراتيجيّة مشتركة أو صناديق متخصّصة أو أدوات استثماريّة للاستثمار في قطاعات عدّة، أبرزها الصناعات التحويليّة والطاقة التقليديّة والمتجدّدة والتكنولوجيا والأغذية، إضافة إلى العقارات والسياحة والرعاية الصحيّة والخدمات اللوجستيّة والخدمات الماليّة والبنية التحتية وغيرها.
وقّع اتفاقيّة الشراكة في هذا الصدد من جانب الإمارات، وزير الدولة سلطان بن أحمد الجابر، ومن جانب مصر وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رئيسة مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري، هالة حلمي السعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي وبن زايد شهدا تأسيس منصة استثمارية مشتركة بين الإمارات ومصر بـ20 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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