الخامنئي وافق على مقترح عفو وتخفيف عقوبات 3552 محكوما بمناسبة المولد النبوي

وافق قائد الثورة الإسلامية الإمام ​علي الخامنئي​، على مقترح عفو وتخفيف ​عقوبات​ 3552 محكومًا في المحاكم العامة والثورة و​القضاء العسكري​ للقوات المسلحة والتعزيرات الحكومية، وذلك بمناسبة ​المولد النبوي​ الشريف وذكرى ميلاد الإمام الصادق. وكان رئيس السلطة القضائية ​ابراهيم رئيسي​، قد قدّم في رسالة إلى الخامنئي، مقترح العفو هذا، بعد أن تمّ في لجنة معنيّة تحديد المؤهلين لذلك، حيث حظي هذا المقترح بموافقة قائد الثورة الإيرانية.

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